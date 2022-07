World Masters Athletics: 94 ఏళ్ల వయసులో స్వర్ణం సాధించిన భారత అథ్లెట్‌

ఫిన్‌లాండ్‌ వేదికగా జరిగిన ప్రపంచ మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్‌-2022లో భారత అథ్లెట్‌ భగవానీ దేవీ సంచలనం సృష్టించింది. 94 ఏళ్ల వయసులో 100 మీటర్ల పరుగు పందెంలో స్వర్ణ పతకం సాధించి ఔరా అనిపించింది. 35 ఏళ్లు పైబడిన వారు పోటీ పడిన ఈ రేసును భగవానీ దేవీ 24.74 సెకన్లలో పూర్తి చేసి బంగారు పతకం సాధించింది.

India's 94-year-old #BhagwaniDevi Ji has yet again proved that age is no bar!

She won a GOLD medal at the #WorldMastersAthleticsChampionships in Tampere in the 100m sprint event with a timing of 24.74 seconds.🥇She also bagged a BRONZE in Shot put.

Truly commendable effort!👏 pic.twitter.com/Qa1tI4a8zS

