అహ్మదాబాద్‌: ఐదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసింది. నాలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికార బీజేపీ మరోసారి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుంది. మోదీ హావాతో యూపీలో బీజేపీ భారీ మెజార్టీతో విజయాన్ని అందుకుంది. ఇక అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగియడంతో ప్రధాని మోదీ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

తన సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్‌లో ఈ ఏడాది చివరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనుండటంతో అక్కడి రాజకీయాలపై ఫోకస్‌ పెంచారు. ఇందులో భాగంగానే ప్రధాని మోదీ శుక్రవారం గుజరాత్‌కు చేరుకున్నారు. రెండు రోజులు పర్యటనలో భాగంగా పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. శుక్రవారం అహ్మదాబాద్ ఎయిర్​పోర్టుకు చేరుకున్న మోదీ.. అక్కడి నుంచి బీజేపీ కార్యాలయం చేరుకునే క్రమంలో భారీ రోడ్ షో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో మోదీకి బీజేపీ కార్యకర్తలు, శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి. కార్యకర్తలకు విక్టరీ సింబల్‌ చూపిస్తూ మోదీ ముందుకు సాగారు.

అనంతరం గుజరాత్‌ పంచాయతీ మహా సమ్మేళన్‌లో మోదీ పాల్గొననున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు అహ్మదాబాద్‌లోని జీఎండీసీ మైదానంలో మోదీ ప్రసంగిస్తారు. శనివారం ఉదయం రక్షా శక్తి వర్సిటీకి ప్రధాని మోదీ వెళ్లనున్నారు. అక్కడ రాష్ట్రీయ రక్షా శక్తి వర్సిటీ భవనాన్ని జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. అనంతరం రేపు సాయంత్రం ఖేల్‌ మహాకుంభ్‌ను ప్రారంభించి అక్కడ ప్రసంగిస్తారు. ఆ తర్వాత తిరిగి ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు.

#WATCH | PM Modi shows victory sign as he greets the crowd during roadshow in Ahmedabad, post BJP's win in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur and Goa. pic.twitter.com/ITcaNnXF4g

— ANI (@ANI) March 11, 2022