కేటీఆర్‌ సెటైర్‌, దేశ ప్రజలకు మోదీ అందించిన బహుమతి ఇదే!

టీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మంత్రి కేటీఆర్‌ బీజేపీపై విమర్శల వర్షం కురిపించారు. బుధవారం వంటిట్లో వినియోగించే గ్యాస్‌ రూ.14.2కేజీల సిలిండర్‌పై రూ.50 ధరని పెంచుతూ చమురు కంపెనీలు ప్రకటించాయి. పెరిగిన ధరలపై కేటీఆర్‌ స్పందించారు.

Modi Ji’s Gift to all Indian Households👍 https://t.co/BknwJ2zNfi

#AchheDin Aa Gaye 👏 Badhai Ho #LPG over ₹1050 👇 An increase again of ₹50

బీజేపీని విమర్శిస్తూ కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. "అచ్చేదిన్ ఆ గయే. బధాయి హో" ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధర రూ.50 పెరిగింది. భారతీయ కుటుంబాలకు మోడీ జీ బహుమతి ఇదేనంటూ సెటైర్లు వేశారు.

అప్పుడు వాట్సాప్‌ యూనివర్సిటీ అంటూ

మంత్రి కేటీఆర్‌ సందర్భానుసారం బీజేపీపై విమర్శల దాడిని పెంచుతూనే ఉన్నారు. పెరిగిన గ్యాస్‌ ధరలపై అచ్చేదిన్‌ ఆగయే అంటూ ట్వీట్‌ చేసిన కేటీఆర్‌.. మొన్న జరిగిన బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలపై పరోక్షంగా సెటైర్లు వేశారు.

Welcome the WhatsApp University for its executive council meeting to the beautiful city of Hyderabad

To all the Jhumla Jeevis;

Don’t forget to enjoy our Dum Biryani & Irani Chai ☕️ #TelanganaThePowerhouse 👇 please visit, take notes & try to implement in your states pic.twitter.com/Ub0JRXSIUA

— KTR (@KTRTRS) July 1, 2022