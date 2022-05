లక్నో: సీనియర్‌ నేత, న్యాయకోవిదుడు కపిల్‌ సిబల్‌(73) కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి గుడ్‌బై చెప్పారు. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ తరపున రాజ్యసభకు నామినేషన్‌ వేసిన నేపథ్యంలో.. ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు ఆయన.

మే 16న కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశాను అని స్వయంగా ఆయన మీడియాకు వివరించారు. ఇదిలా ఉండగా.. రాజ్యసభ ఎన్నికల కోసం బుధవారం కపిల్‌ సిబల్‌ నామినేషన్‌​ వేశారు. లక్నోలో ఎస్పీ అధినేత అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ సమక్షంలో నామినేషన్‌ ఫైల్‌ చేశారు కపిల్‌ సిబల్‌.

అంతకుముందు సమాజ్‌వాదీ సీనియర్‌ నేత ఆజాంఖాన్‌.. కపిల్‌ సిబల్‌ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చే విషయాన్ని ధృవీకరించారు. అంతేకాదు సిబల్‌ది సరైన నిర్ణయమని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉంటే.. కపిల్‌ సిబల్‌ నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్‌ స్పందించాల్సి ఉంది. సుప్రీంకోర్టులో కీలక కేసుల్ని వాదించడంతో పాటు న్యాయవ్యవస్థలో పలు ఉన్నత పదవులు చేపట్టారు ఆయన. కాంగ్రెస్‌తో సుదీర్ఘకాలం అనుబంధం ఉన్న సిబల్‌.. గతంలో కేంద్రమంత్రిగానూ పని చేశారు.

#WATCH | Uttar Pradesh: Congress leader Kapil Sibal files nomination for Rajya Sabha election, in the presence of Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav, in Lucknow. pic.twitter.com/8yRDoSwE3g

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 25, 2022