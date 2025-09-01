ఫీనిక్స్: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి 16వ వర్ధంతి ఉత్సవాలు అమెరికాలో (ఫినిక్స్,ఆరిజోనలో) ఘనంగా జరిగాయి. పురస్కరించుకుని, వైఎస్సార్సీపీ ఫీనిక్స్ ఎన్ఆర్ఐ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. రక్త, బయోథెరపీ సంస్థ విటాలెంట్ సహకారంతో, ఈ శిబిరం ఉదయం 10:00 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల వరకు జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమాన్ని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ సమన్వయకర్త, మాజీ ముఖ్యమంత్రి విద్యా సలహాదారు ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. డాక్టర్ వైఎస్ఆర్కు పుష్పగుచ్ఛాలర్పణతో కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఆయన జీవిత విశేషాలు, ప్రజాసంక్షేమం పట్ల ఆయన నిబద్ధతను ప్రతిబింబించే ప్రత్యేక ఆడియో-విజువల్ ప్రదర్శన జరిగింది. కమిటీ సభ్యులు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్తో తమ అనుభవాలను గుర్తుచేసుకుంటూ, ఆయన వినయం, ధైర్యం, ప్రజా కేంద్రిత పాలనపై తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన సాంబశివారెడ్డి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ను ‘జననాయకుడు’గా ప్రశంసించారు. ఆయన దార్శనికతను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి మద్దతు ఇవ్వడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆయన వివరించారు. ఫీనిక్స్ ఎన్ఆర్ఐ కమిటీని ప్రశంసిస్తూ, ఈ రక్తదాన కార్యక్రమం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సేవా సూత్రాలను ప్రతిబింబిస్తుందని, సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే సంకల్పాన్ని చూపిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని సోమశేఖర్ రెడ్డి యర్రపురెడ్డి, ఆది & రేఖ మోర్రెడ్డి, వంశీ ఏరువరం, చెన్నారెడ్డి మద్దూరి, ధీరజ్ పోలా, అంజిరెడ్డి, రుక్మాన్, రమేష్, శ్రీధర్ చెమిడ్తి, బాలమురళీకృష్ణ, ఇంద్రసేనా రెడ్డి, నాగేష్ పొర్ల, వేమ శేఖర్, విఘ్నేష్, కొండారెడ్డి, జ్ఞానదీప్, అజయ్ కాల్వ, నాగి బోనంలు ఘనంగా నిర్వహించారు. విటాలెంట్ సంస్థకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ..ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో కృషి చేసిన స్వచ్ఛంద సేవకులు, నిర్వాహకులు, హాజరైన వారందరికీ కమిటీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపింది. తద్వారా ఫీనిక్స్ ఎన్ఆర్ఐ కమిటీ, డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సేవా,కరుణ, సమాజ సంక్షేమ వారసత్వాన్ని నిలబెట్టేందుకు తన అంకితభావాన్ని మరోసారి పునరుద్ఘాటించింది.