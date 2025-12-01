 తిరుపతిలో ఆగని బాంబు బెదిరింపు ఈ-మెయిల్స్ | Bomb Threat Email Sent to Tirupati | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుపతిలో ఆగని బాంబు బెదిరింపు ఈ-మెయిల్స్

Dec 1 2025 2:01 PM | Updated on Dec 1 2025 2:01 PM

Bomb Threat Email Sent to Tirupati

తిరుపతి: తిరుపతి నగరంలోని హోటల్ రాజ్ పార్క్‌కు మరోసారి బాంబు బెదిరింపు మెయిల్‌ వచ్చింది. ఆర్డిఎక్స్‌తో పేల్చేస్తాం అని వచ్చిన మెయిల్ నగరంలో తీవ్ర కలకలం రేపాయి. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు హోటల్ వద్దకు చేరుకుని తనిఖీలు ప్రారంభించారు. డాగ్‌ స్క్వాడ్‌ను కూడా రంగంలోకి దించారు. ప్రతి మూలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ, ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా ప్రజలను భద్రతగా ఉంచే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ ఘటన అలిపిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. ఎస్సై అజిత ఆధ్వర్యంలో బాంబు స్క్వాడ్ ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టింది. హోటల్ సిబ్బంది, అక్కడి అతిథులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దర్శకుడు రాజ్‌తో సమంత పెళ్లి.. అధికారిక ప్రకటన (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్‌లో సమంత (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ రాశీఖన్నా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ మేకప్.. 'అఖండ 2' ఫేమ్ హర్షాలి (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యాషన్‌ వీక్‌ 2025 గ్రాండ్‌ ఫినాలేలో మెరిసిన రేణు దేశాయ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TPCC Will Key Directions To Newly Elected DCC Members 1
Video_icon

TS: రేపు టీపీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం
YS Jagan Tweet over Ports Development in AP 2
Video_icon

పోర్టుల ద్వారా ఏపీలో జరిగిన అభివృద్ధిపై వైఎస్ జగన్ ట్వీట్
Raj Nidimoru First Wife Shocking Post on Samantha Director Raj Nidimoru Marriage 3
Video_icon

సమంత .. రాజ్ పెళ్లిపై మొదటి భార్య షాకింగ్ పోస్ట్.!
Samantha Raj Nidimoru Wedding Photos 4
Video_icon

సమంత రెండో పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్..
Samantha Second wedding in Coimbatore 5
Video_icon

Coimbatore: 30 మంది అతిథుల సమక్షంలో.. సమంత రెండో పెళ్లి!!
Advertisement
 