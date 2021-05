జైపూర్‌: ఇటీవల దేశంలో పలు చోట్ల బోరు బావిలో చిన్నారులు పడిన ఘటనలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇటువంటి ఘటనలు మళ్లీ పునరావృతం కాకూడదని అధికారులు బోరు బావులను మూసివేయాలని ఎంత చెప్తున్నా కొందరు తమ దారి తమదే అన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. దాని​ పర్యావసానమే ఓ బాలుడు ఆడుకుంటూ బోరు బావిలో పడిపోయాడు. ప్రస్తుతం ఆ బాలుడిన అందులోంచి వెలికితీయ‌డానికి అధికారులు స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు ప్రారంభించారు.ఈ ఘటన రాజ‌స్థాన్‌లోని జాలోర్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

నిర్లక్ష్యమే బాలుడిని ప్రమాదంలో పడేసింది

వివరాల్లోకి వెళితే.. జాలోర్ జిల్లాలోని ల‌చ్‌హ్రీ అనే గ్రామానికి చెందిన రైతు నాగరమ్ దేవసీ త‌న వ్య‌వ‌సాయ పొలంలో రెండు రోజుల క్రితం బోరు వేయించాడు. నాగారామ్ కొడుకు అనిల్ దేవాసీ నిన్న ఆడుకుంటూ బోరుబావి దగ్గ‌ర‌కు వెళ్లాడు. దానిపై కప్పి ఉంచిన కవరుని తీసివేసి.. అందులోకి తొంగి చూశాడు. ఈక్ర‌మంలో ప్ర‌మాద‌వ‌శాత్తు అందులో జారి ప‌డిపోయాడు. ఆ బావి సుమారు 95 అడుగులు లోతు ఉంది. ఇదంతా గ‌మ‌నించిన ఓ వ్యక్తి.. చుట్టుప‌క్క‌ల‌వారికి విష‌యం చెప్పాడు. దీంతో వారు పోలీసుల‌కు, ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ టీంకు స‌మాచారం అందించారు.

ఆ బావి 90 అడుగలు లోతు ఉంద‌ని, బాలుడు మొత్తం కిందికి జారిపోయాడ‌ని సంచోర్ స్టేష‌న్ హౌస్ ఆఫీస‌ర్ ప్ర‌వీణ్‌ కుమార్ ఆచార్య చెప్పారు. అనిల్ దేవాసీని ర‌క్షించే చ‌ర్య‌లు ఇప్పటికే ప్రారంభించామ‌ని, అయితే బోరు బావిలో నుంచి పిల్లాడిని చాకచక్యంగా తీసే నిపుణుల అందుబాటులో లేక‌పోవ‌డం వల్ల కొంత ఆల‌స్యం అయ్యింద‌ని తెలిపారు. కాగా, ప్ర‌స్తుతం ఆ బాలుడు అందులో క్షేమంగా ఉన్నాడు, బావిలోకి కెమెరాను పంపించాము, దీని బట్టి అత‌ని క‌ద‌లిక‌ల‌ను గమనిస్తున్నామని అన్నారు. పైపు ద్వారా ఆక్సిజ‌న్‌ను అందిస్తున్నామ‌ని, ఆహార ప‌దార్థాలు కూడా అందులోకి పంపించాము. అలాగే బాలుడు నిద్రపోకుండా ఉండటానికి మా జట్టు సభ్యులు నిరంతరం కమ్యూనికేట్ చేస్తునే ఉన్నామని ఎస్‌హెచ్‌ఓ అధికారి వెల్లడించారు.

A four-year-old boy fell into a nearly 95-feet-deep open borewell in a village in Rajasthan''s Jalore

The child, identified as Anil, and efforts are underway to rescue him, we are providing oxygen to the boy, said SDM Bhupendra Kumar Yadav (06.05.21) pic.twitter.com/zoYRCYkcyq

— ANI (@ANI) May 6, 2021