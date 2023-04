బెంగళూరు/ఢిల్లీ: కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసింది. 224 అసెంబ్లీ స్థానాలకుగానూ.. 189 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితాను మంగళవారం సాయంత్రం విడుదల చేసింది. తొలి జాబితాలో 52 మంది కొత్త వారికి అవకాశం కల్పించింది.

ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్‌ బొమ్మై షిగ్గావ్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తారని బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి అరుణ్‌ సింగ్‌ వెల్లడించారు.

"52 out of 189 are fresh candidates," says BJP's National General Secretary, Arun Singh#KarnatakaElections2023 pic.twitter.com/72I0DZdkqs

