మీ ఆధార్ నెంబర్ ఏ బ్యాంక్ ఖాతాకు లింక్ చేశారో తెలుసుకోండిలా?

భారతదేశ పౌరులందరికీ ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి అనే సంగతి తెలిసిందే. ఆధార్ కార్డు కేవలం ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్‌, చిరునామా గుర్తింపు పత్రంగా మాత్రమే కాకుండా అనేక పథకాలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆధార్ కార్డును తప్పనిసరి చేస్తున్నాయి. ఒక బ్యాంక్ ఖాతా, పాన్ కార్డు తీసుకోవాలన్న ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. కొద్దీ రోజుల క్రితం ఎస్‌బీఐ ఒక కీలక ప్రకటన కూడా చేసింది. ఎవరి ఖాతాలకు ఆధార్ కార్డు లింక్ చేయలేదో వెంటనే లింక్ చేసుకోవాలని ఖాతాదారులను ఎస్‌బీఐ కోరింది. ఈ కరోనా మహమ్మరి సమయంలో యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త కొత్త సేవలను ప్రజల కోసం అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది.

తాజాగా మరో కొత్త సర్విస్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త సర్విస్ ప్రకారం పౌరులు తమ ఆధార్ నెంబర్ ఏ బ్యాంకు అకౌంట్‌కు లింక్ చేశారో ఆన్లైన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఎన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్లకు ఆధార్ లింక్ అయిందో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం యూఐడీఏఐ(https://uidai.gov.in/) వెబ్‌సైట్ లో ప్రత్యేకంగా ఓ లింక్ అందుబాటులో ఉంచింది. ఆ లింక్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా పౌరులు తమ ఆధార్ నెంబర్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్‌కు లింక్ అయిందో క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు.

#UpdateMobileInAadhaar

Do you want to check your Aadhaar Bank Linking Status? You can do it online if your mobile number is linked with your Aadhaar. Check your Aadhaar Bank Linking Status by clicking on this link https://t.co/3ctZxrlssQ #Aadhaar #AddMobileToAadhaar pic.twitter.com/UXexO01fXs

— Aadhaar (@UIDAI) May 31, 2021