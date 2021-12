భోపాల్‌: మనకిష్టమైన వాళ్లని ఎవరు ఏమన్నా ఒప్పుకోలేము. అలాంటిది ఏకంగా కొట్టాడని తెలిస్తే తట్టుకోగలమా. అలా కొట్టిన వాళ్ల బ్యాండ్‌ మోగించేంతవరకు మన మనసు మన దగ్గర ఉండదు. సరిగ్గా ఇలానే ఓ యవతి తన తండ్రిని అకారణంగా కొట్టిన టీ యజమానిపై శివంగిలా విరుచుకుపడి చితకబాదేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. అసలేం జరిగిందంటే.. శివపురిలోని దినారా పట్టణంలో నివసిస్తున్న తేజ్ సింగ్ పరిహార్ హైవే సమీపంలోని ఓ దుకాణంలో టీ తాగాడు.

టీ తాగిన తర్వాత అతను రూ.5 చెల్లించినప్పటికీ టీ షాపు యజమాని బురా ఇవ్వలేదని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో తేజ్ సింగ్‌ను బురా కొట్టాడు. ఈ బాధతో తేజ్ సింగ్ ఇంటికి చేరుకోగా, అతని కుమార్తెకు జరిగిన విషయం తెలిసింది. ఆ అమ్మాయి తన తండ్రిని కొట్టిన విషయం తెలియడంతో కోపంతో ఊగిపోయి కర్రతో దుకాణానికి చేరుకుంది. అక్కడికి చేరుకోగానే టీ షాపు యజమానిని చితకబాదేసింది. అయితే దుకాణం సమీపంలోని ప్రజలు గుమిగూడి పరిస్థితిని అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆ యువతి వారిని కూడా లెక్క చేయలేదు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆ యువతి చేసిన పనికి మెచ్చకుంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Madhya Pradesh: A shopkeeper beat up an elderly person for Rs 5 of tea. After which the daughter of the victim reached the shop and beat up the shopkeeper in Dinara town, Shivpuri. The video of the incident is going viral on social media. pic.twitter.com/BN359YiU15— Free Press Journal (@fpjindia) December 9, 2021