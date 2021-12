ఎవరో కని పాడేశారు.. ఆ నవజాత శిశువుని అక్కున చేర్చుకున్న కుక్క!

The baby was rescued from a field in Chhattisgarh: చత్తీస్‌గఢ్‌లో ముంగేలి జిల్లాలో లోర్మీ సరిస్టాల్ గ్రామంలోని స్థానికులు ఒక పసికందు కేకలు విని అటుగా వెళ్లి చూడగా అప్పుడే పుట్టిన నవజాత శిశువు పొలం వద్ద పడి ఉండటాన్ని గుర్తించారు. అంతేకాదు ఒక తల్లి కుక్క తన ఆరు పిల్లలతో ఆ నవజాత శిశువుని రాత్రి అంతా కాపాల కాసి మరీ రక్షించింది. అయితే స్థానికుల్ని నుంచి ఈ సమాచారం అందుకున్న టాస్కఫోర్స్‌ బృందం ఘటనస్థలికి వచ్చి విచారించారు.

ఈ మేరకు ఏఎస్‌ఐ చింతారామ్ బింజ్వార్ శిశువును సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అంతేకాదు చిన్నారిని ది చైల్డ్ లైన్ ప్రాజెక్ట్‌కి రిఫర్ చేసి ఆకాంక్ష అని పేరు పెట్టారు. కాగా, నవజాత శిశువు కుటుంబం కోసం పోలీసులు తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన విషయాలతోపాటు ఫోటోలను ఐపీఎస్ అధికారి దీపాంశు కబ్రా ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. అంతేకాదు ఈ వార్త చదివిన తర్వాత తాను కలత చెందానని, కూతురు, కొడుకు అనే లింగవివక్షను గురించి ఆలోచించి ఉంటే మీరు తల్లిదండ్రులగా ఉండటానికి తగినవారు కాదని ట్విట్టర్‌లో ఆవేదనగా పేర్కొన్నారు.

