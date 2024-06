ఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బాంబు బెదిరింపు ఘటన తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో టెకాఫ్‌కు రెడీగా ఉన్న దుబాయ్‌ విమానంలో బాంబు ఉందంటూ మెయిల్‌ వచ్చింది. దీంతో, అప్రమత్తమైన అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు.

ఈ ఘటనపై ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఇందిరాగాంధీ విమానాశ్రయం నుంచి దుబాయ్‌ వెళ్తున్న విమానానికి బాంబు బెదిరింపు మెయిల్‌ రావడం కలకలం సృష్టించింది. కాగా, సోమవారం ఉదయం 9:35 గంటల సమయంలో దుబాయ్‌కి వెళ్లేందుకు విమానం ఢిల్లీ ఎయిర్‌ఫోర్ట్‌లో సిద్ధంగా ఉంది. కాసేపట్లో టేకాఫ్‌ అవుతుందనంగ.. ఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్‌ ఎయిర్‌ పోర్ట్‌ లిమిటెడ్‌ ఆఫీస్‌, ఐజీఐ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కి విమానంలో బాంబు ఉందంటూ కొందరు వ్యక్తులు బెదిరింపు మెయిల్‌ పంపారు అని మంగళవారం తెలిపారు.

On 17th June at 9:35 am an email was received in DIAL (Delhi International Airport Limited) office, IGI Airport with the threat of a bomb inside a Delhi to Dubai flight. Accordingly necessary legal action has been taken and nothing suspicious was found: Delhi Police

