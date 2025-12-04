 రూ.29 కోట్ల డ్రగ్స్‌ పట్టివేత  | Bengaluru police seize Rs 28. 75 crore worth of MDMA and hydro ganja | Sakshi
రూ.29 కోట్ల డ్రగ్స్‌ పట్టివేత 

Dec 4 2025 4:36 AM | Updated on Dec 4 2025 4:36 AM

Bengaluru police seize Rs 28. 75 crore worth of MDMA and hydro ganja

బెంగళూరు(బనశంకరి): బెంగళూరులో డ్రగ్స్‌ అక్రమ రవాణా, విక్రయాలకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు విదేశీయులను బుధవారం పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. వీరి నుంచి రూ.29 కోట్ల విలువ చేసే 10.36 కేజీల ఎండీఎంఏ క్రిస్టల్, 8 కేజీల హైడ్రో గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చామరాజపేటేలోని పోస్టాఫీస్‌లో డ్రగ్స్‌ పార్శిల్స్‌ వచ్చినట్లు తెలిసి పోలీసులు సోదాలు చేయగా 8 కిలోల హైడ్రో గంజాయి లభించింది. మరోఘటన.. బెంగళూరు విమానాశ్రయంలో ఓ ప్రయాణికుని నుంచి కోట్ల రూపాయల విలువైన గంజాయిని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 
 

