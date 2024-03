సాక్షి, బెంగళూరు: నగరంలో వైట్‌ఫీల్డ్‌లోని రామేశ్వరం కేఫ్‌లో శుక్రవారం మధ్యాహ్నాం భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడులో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. పేలుడు గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనాస్థలానికి వెళ్లిన పోలీసులు.. ఫైర్‌ సిబ్బందితో కలిసి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులు కేఫ్‌లో పని చేసే సిబ్బందిగా తెలుస్తోంది.

‘‘సిలిండర్‌ పేలిందన్న సమాచారంతో మేం ఇక్కడికి చేరుకున్నాం. గాయపడిన నలుగురిని ఆస్పత్రికి తరలించాం. భారీ శబ్ధంతో పేలుడు సంభవించే సరికి భయంతో పరుగులు తీసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. సిలిండర్‌ పేలుడా? ఏదైనా కుట్ర ఉందా? అనేది పోలీసులు తేలుస్తారు’’ అని వైట్‌ఫీల్డ్‌ ఫైర్‌ స్టేషన్‌ అధికారి తెలిపారు. బాంబ్‌ స్క్వాడ్‌ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని తనిఖీలు చేపట్టాయి.

