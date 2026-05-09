 15 ఏళ్ల బాలుడు.. 26 ఏళ్ల యువతితో ప్రేమ..! | 15 Year Old Boy Ends His Life After Family Objects To Relationship With 26 Year Old Woman In Karnataka | Sakshi
15 ఏళ్ల బాలుడు.. 26 ఏళ్ల యువతితో ప్రేమ..!

May 9 2026 11:21 AM | Updated on May 9 2026 11:48 AM

15 Year Boy Love With 26 year Woman

దొడ్డబళ్లాపురం(కర్ణాటక): 26 ఏళ్ల యువతితో ప్రేమలో పడిన 15 ఏళ్ల బాలుడు పెద్దలు మందలించడంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన చెన్నపట్టణలోని రాజా కెంపేగౌడ కాలనీలో జరిగింది. పసి వయసులో దారి తప్పి జీవితాన్ని అంతం చేసుకున్నాడు. బిడదికి చెందిన బాలుడు స్థానిక యువతితో పరిచయం పెరిగి ప్రేమలో పడ్డాడు.

ఇది పెద్దలకు తెలిసి ఇలా చేయరాదని అతన్ని మందలించారు. యువతి చెన్నపట్టణకు వెళ్లిపోయింది. 2వ తేదీన అక్కడకు వెళ్లిన బాలుడు ఆమెతో గొడవపడి పురుగుల మందును తాగాడు. బాలున్ని ఆస్పత్రికి తరలించినప్పటికీ చికిత్స ఫలించక మృతిచెందాడు. తమ కుమారుని మృతికి యువతి కారణమని  తల్లిదండ్రులు చెన్నపట్టణ గ్రామీణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.      

 

