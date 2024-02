హైదరాబాద్‌, సాక్షి: ఏపీ రాజకీయాల స్ఫూర్తితో పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్‌లుగా వ్యూహం, శపథం సినిమాలతో బ్యాక్‌ టూ బ్యాక్‌ విడుదలకు రెడీ అయ్యారు విలక్షణ దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ. ఈ క్రమంలో ఆయన పలు ఇంటర్వ్యూల్లో రాజకీయ పరమైన ప్రశ్నలు.. అలాగే సోషల్‌ మీడియాలో పలు అభ్యంతరాలు.. విమర్శలూ ఎదుర్కొంటున్నారు. తాజాగా వాటికి ఓ వీడియోతో ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు.

బాక్సింగ్‌ రింగ్‌లో ఎంటర్‌ అయితే గట్టిగా గుద్దాలి. అంతేగానీ జుట్టు పీకుతా.. చెంప గిల్లుతా అనే ఆటిట్యూడ్‌తో ఉండకూడదు. అది నా ఫిలాసఫీ. వ్యూహం, శపథం సినిమాలతో నిజాన్ని బట్టలిప్పి చూపించడం అనేదే నా ఉద్దేశం కూడా. ఈ సినిమా పొలిటికల్‌ సినిమా కదా.. టీడీపీ, జనసేవాళ్లు చూస్తారా? అని కొందరు అడుగుతున్నారు. దానికి ఓ ఉదాహరణ చెబుతా..

సికింద్రాబాద్‌లో లంబా థియేటర్‌ అనేది ఉండేది. అందులో సెక్స్‌ సినిమాలు ఆడేవి. సెక్స్‌ అంటే ఇష్టం ఉండి కూడా చాలామంది భయం భయంతో ఆ థియేటర్‌కు వెళ్లేవాళ్లు కాదు. కానీ, నా దృష్టిలో లంబా థియేటర్‌ చేసింది ప్రజాసేవ. నేను పోర్న్‌ చూసినట్లే.. ఎవ్వరికీ తెలియకుండా టీడీపీ, జనసేన వాళ్లు బాత్రూమ్‌లలో కూర్చుని వ్యూహం, శపథం సినిమాలు చూస్తారు. న్యూట్రల్‌ వాళ్లు మాత్రం లివింగ్‌ రూంలో హాయిగా సినిమాలు చూసేయండి. వ్యూహం ఫిబ్రవరి 23, శపథం మార్చి 1న వస్తుంది.. చూస్తే చూడండి లేకుంటే లేదు అంటూ తనదైన స్టైల్‌లో ముగింపును ఇచ్చారాయన.

అంతకు ముందు.. సీఎం జగన్‌ రాప్తాడు సిద్దం సభ వీడియోను పోస్ట్‌ చేసిన వర్మ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఎండిపోయిన రాయలసీమలో.. సీఎం జగన్‌ సమావేశం కోసం జన సముద్రం కదిలి వచ్చిందని.. దేశంలోనే ఇప్పటివరకు ఇలాంటి జనసమీకరణ జరిగి ఉండకపోవచ్చంటూ ట్వీట్‌ చేశారాయన. అదే సమయంలో.. సీఎం జగన్‌ పంచులను.. డైలాగ్‌ అంటే ఇది రా అంటూ వర్మ పోస్ట్‌ చేశారు. ఇక ఈ ఉదయం నుంచి టీడీపీకి.. మరోవైపు జనసేనకు ట్వీట్ల రూపంలో కౌంటర్‌లు వేస్తూ వస్తున్నారాయన.

In the DRY region of Rayalaseema suddenly a OCEAN emerged and this is a ocean of nearly 10 LAKH people who came to attend a meeting of @ysjagan and this is the BIGGEST gathering ever in the political HISTORY of india https://t.co/woJ5M9t3wQ

