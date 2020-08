#vickykaushal spotted at #katrinakaif house today😍😍❤️❤️ #Vickat ❤️ pic credit : PINKVILLA article (thanks @pinkvilla 🙌😍❤️) . #victrina #vicky #katrina #bollywoodcouple #vickykatrina #bollywoodsongs #bollywooddance #mrandmrskaushal #vickykaushalfans #katrinakaiffans #sooryavanshi #sushantsinghrajput #sardarudhamsingh #sammanekshaw #phonebhoot #takht #aliabhatt #priyankachopra #ranbirkapoor #deepikapadukone #ranveersingh #salmankhan #sharukhkhan #shraddhakapoor #koffeewithkaran #kapilsharmashow

A post shared by Vicky Katrina (@vickykatrina__) on Aug 9, 2020 at 2:23am PDT