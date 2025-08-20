 సాఫ్ట్‌వేర్ అమ్మాయి.. రైతుగా అబ్బాయి.. ఈ ప్రేమకథ ట్రైలర్ చూశారా? | Kanyakumari Trailer Out: Sreecharan Rachakonda & Geeth Saini Shine in Rural Love Drama | Sakshi
Kanyakumari trailer: సాఫ్ట్‌వేర్ అమ్మాయి.. రైతుగా అబ్బాయి.. ఈ ప్రేమకథ ట్రైలర్ చూశారా?

Aug 20 2025 6:37 PM | Updated on Aug 20 2025 6:49 PM

Tollywood Movie Kanyakumari trailer out now

శ్రీచరణ్‌ రాచకొండ, గీత్‌ షైని జంటగా నటించిన చిత్రం కన్యాకుమారి. సినిమాకు సృజన్‌ అట్టాడ దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా మూవీ ట్రైలర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో వస్తోన్న లవ్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామాగా సినిమాను తెరకెక్కించారు.

ట్రైలర్ చూస్తే బాగా చదువుకుని సాఫ్ట్వేర్ అవ్వాలనుకుంటున్న అమ్మాయి, ఊర్లోనే వ్యవసాయం చేసుకునే అబ్బాయి మధ్య జరిగే ప్రేమకథే కన్యాకుమారి. ట్రైలర్లో వీరిద్దరి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పక్కా గ్రామీణ ప్రేమకథ కావడంతో ప్రేమికులకు ఫుల్గా కనెక్ట్అయ్యేలా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన సినిమా వినాయక చవితి కానుకగా ఆగస్టు 27 థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ట్రైలర్ చూసేయండి.

