యంగ్‌ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌, హీరోయిన్‌ రెజీనా కసాండ్రా లవ్‌లో ఉన్నారంటూ కోలీవుడ్‌లో ఓ వార్త వైరల్‌గా మారింది. ఇటీవల రెజీనా బర్త్‌డేను పురస్కరించుకుని సందీప్‌ కిషన్‌.. 'హ్యాపీ బర్త్‌డే పాప, ఐ లవ్‌ యూ.. ఎప్పుడూ నీకు మంచే జరగాలి' అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. దీనికి రెజీనాతో క్లోజ్‌గా ఉన్న ఫోటోను షేర్‌ చేశాడు. ఇది చూసి వారిద్దరి మధ్య సమ్‌థింగ్‌ సమ్‌థింగ్‌ జరుగుతోందని తమిళనాట ప్రచారం జోరందుకుంది. తాజాగా దీనిపై సందీప్‌ కిషన్‌ స్పందించాడు.

'మేమిద్దరం కలిసి నాలుగు సినిమాలు చేశాం. తను నా బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌. ఫ్యామిలీ మెంబర్‌లాగా! తను పని మీద బాంబే వచ్చినప్పుడు మా సోదరి గదిలోనే ఉంటుంది. 12 సంవత్సరాలుగా మేం ఒకరికొకరం తెలుసు. మేమిద్దరం ఫ్రెండ్స్‌ మాత్రమే! సందీప్‌- రెజీనా ఫ్రెండ్స్‌ అంటే మీకు ఇంట్రస్ట్‌ ఉండదు. వీళ్ల మధ్య ఏదో ఉంది అంటే సర్‌ప్రైజ్‌ అవుతారు. అందుకని చెన్నై మీడియా మాగురించి తెలియక అలా రాసేశారు' అని క్లారిటీ ఇచ్చాడు సందీప్‌ కిషన్‌.

