చిరంజీవి హీరోగా బాబీ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఓ సినిమా తెర‌కెక్కుతున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. చిరంజీవి 154వ చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి ‘వాల్తేర్ వీర‌య్య’ అనే టైటిల్‌ను పరిశీలిస్తున్నట్లు స‌మాచారం. ప్ర‌స్తుతం హైద‌రాబాద్‌లో ఈ సినిమా షూటింగ్‌ను జరుపుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఈ మూవీ సెట్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ దర్శనం ఇచ్చాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటో సోషల్‌ మీడియాల్లో చక్కర్లు కొడుతుంది. ఇందులో బాబీ సినిమాకి సంబంధించిన అవుట్ పుట్‌ను సుకుమార్‌కి చూపిస్తున్నట్లు కనిపించాడు.

ఈ ఫొటోను స్వయంగా బాబీ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ.. ‘మెగా 154 రషెస్ చూశాక సుకుమార్ ఫీలింగ్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను’ అంటూ రాసుకొచ్చాడు. కాగా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ మూవీలో శృతి హాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుంది. ఇక సుకుమార్ సినిమాల విషయానికి వస్తే.. ప్రస్తుతం ఆయన 'పుష్ప 2' మూవీ ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులతో బిజీగా ఉన్నాడు. 400 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్‌తో నిర్మితమయ్యే ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్‌పైకి వెళ్లనుంది.

The Maverick Film maker @aryasukku sir in our #Mega154 sets 😍

His reaction after watching few clips of the Mighty Mega 🌟 @KChiruTweets in ACTION is quite Priceless 🙌

Your presence and Lovely words are a Big Boost for us ❤️@shrutihaasan @ThisIsDSP #GKMohan @MythriOfficial pic.twitter.com/G4Q1T5n4w1

— Bobby (@dirbobby) June 17, 2022