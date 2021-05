ఇటీవల సిక్స్‌ ప్యాక్‌తో దర్శనమిచ్చి అందరిని ఆశ్చర్య పరిచిన అల్లు శిరీష్‌.. ఇప్పుడు తన కొత్త సినిమాకి సంబంధించి ప్రీలుక్‌లలో షాకిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే అద్దం చాటున అను ఇమ్మాన్యుల్‌కి ముద్దులు ఇస్తున్న పోస్టర్‌ని విడుదల చేసి రచ్చ చేసిన ఈ యంగ్‌ హీరో.. తాజాగా మరో రొమాంటిక్‌ లుక్‌ని వదిలాడు. ఇందులో మరింత రెచ్చిపోయాడు శిరీష్‌. ఈ లేటెస్ట్‌ నయా ప్రీ లుక్‌ వైరల్‌ అయింది. మే 30న(శిరీష్‌ బర్త్‌డే)న ఉదయం 11 గంటలకు ఫస్ట్‌ లుక్‌ విడుదల చేయబోతున్నట్లు ప్రీలుక్ ద్వారా తెలియజేసింది.

ఇప్పటి వరకు రొమాన్స్‌ జోలికి పెద్దగా వెళ్లని శిరీష్‌.. ఈ సినిమాలో రెచ్చిపోయినట్లు ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్లు చూస్తే అర్థమవుతంది. అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో జీఏ2 మూవీస్ బ్యానర్ క్రింద బన్నీ వాస్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. 'విజేత', 'జతకలిసే' ఫేమ్ రాకేష్ శశి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇందులో శిరీష్ సిక్స్ ప్యాక్‌తో కనిపించబోతున్నట్లు సమాచారం.



Here's our second prelook. Excited to share the title & first look our film tomorrow at 11am. #sirish6 @GA2Official @ItsAnuEmmanuel #rakeshsashii pic.twitter.com/7nKTuiyJNJ

— Allu Sirish (@AlluSirish) May 29, 2021