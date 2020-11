రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌ చరణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కుతున్న భారీ బడ్జెట్‌ చిత్రం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా వాయిదా పడిన ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇటీవలే తిరిగి ప్రారంభం అయ్యింది. తాజాగా 50 రోజుల భారీ యాక్షన్ షెడ్యూల్‌ని పూర్తి చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన షూటింగ్‌ అంతా రాత్రి వేళలోనే జరిగింది. త్వరలోనే మరో షెడ్యూల్‌ని ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు చిత్రయూనిట్. ఇందుకు సంబంధించి ఓ వీడియోను ట్వీట్‌ చేసింది. ‘గుడ్‌బై వింటర్‌ నైట్స్‌.. ప్రధాన యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ షెడ్యూల్‌ కోసం దాదాపు 50 రోజులు నైట్‌ షూట్‌ చేశాం. ఇప్పుడు కొత్తది మొదలవబోతోంది. ఈ కొత్త షెడ్యూల్‌ అద్భుతమైన ప్రదేశాల్లో తెరకెక్కనుంది’ అంటూ సెట్స్‌ని కూల్చివేస్తున్న వ్యక్తులకు సంబంధించిన వీడియోను షేర్‌ చేసింది ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీమ్‌. జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ కాకుండా, రే స్టీవెన్సన్, అల్లిసన్ డూడీ కూడా ఈ షెడ్యూల్ లో పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. ఈ చిత్రంలో వారు మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ స్కాట్ పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు తెలిసింది. (చదవండి: చలి చంపుతుంటే...!)

Goodbye winter nights!!!🥶

Wrapped up a major action sequence schedule after almost 50 days of night shoot...🔥🌊

Andddd nowww... Gearing up for a new schedule in some exotic locations :) #RRRMovie pic.twitter.com/MZnoQ0PcgN

