మంత్రి పేర్ని నానితో వర్మ భేటీకి డేట్‌ ఫిక్స్

రాష్ట్ర సమచారా, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి పేర్ని నానిని జనవరి 10వ తేదిన అమరావతిలోని సచివాలయంలో కలుస్తున్నట్లు సినీ దర్శకుడు రాంగోపాల్‌ వర్మ శుక్రవారం ట్వీట్‌ చేశారు. ‘ఏపీ టికెట్‌ ధరలపై సామరస్యంగా చర్చించేందుకు జనవరి 10వ తేది మధ్యాహ్నం అమరావతిలోని సచివాలయానికి మంత్రిగారు ఆహ్వానించారని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. పేర్ని నాని గారు ధన్యవాదాలు’ అని వర్మ ట్వీట్‌ చేశారు. గత కొన్ని రోజులుగా సినిమా టికెట్ల ధరలపై ట్విటర్‌ వేదికగా ఇరువురి మధ్య మాటల యుద్దం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే.

Happy to inform that I have been invited by the honourable cinematography minister to the Amaravati Secretariat on January 10 th afternoon ….Thank u @perni_nani Garu for your kind initiative to exchange views on the AP ticket pricing for an amicable solution💐

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 7, 2022