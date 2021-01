మెగా మేనల్లుడు, సాయిధరమ్‌తేజ్‌ సోదరుడు పంజా వైష్ణవ్ తేజ్ హీరోగా పరిచయమవుతున్న సినిమా 'ఉప్పెన'. కృతి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సుకుమార్‌ శిష్యుడు బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన ఉప్పెన టీజర్‌ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఎంతో ఆసక్తికరంగా మలిచిన ఈ టీజర్ ప్రేక్షకలోకాన్ని బాగా ఆకట్టుకోవడంతో సినిమాపై భారీ అంచనాలు క్రియేట్ అయ్యాయి.



తాజాగా ఉప్పెన టీజర్ చూసిన మెగాపవర్‌ స్టార్‌ రామ్ చరణ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ‘టీజర్ చాలా బాగుంది. మై బ్రదర్ పంజా వైష్ణవ్ తేజ్, కృతి శెట్టిల జంట చాలా ఫ్రెష్‌గా అనిపిస్తోంది. దర్శకుడు బుచ్చిబాబుకు, నిర్మాణ సంస్థ మైత్రికి, ఇతర టెక్నీషియన్స్‌కు శుభాకాంక్షలు. ఆల్ ది బెస్ట్’ అంటూ రామ్ చరణ్ ట్వీట్ చేశారు.

This teaser is so beautiful !!

My brother #PanjaVaisshnavTej and @IamKrithiShetty make a really fresh pair👍

Wishing the best to @BuchiBabuSana, @MythriOfficial & the entire team of #Uppena.

All the best! https://t.co/OH235Lnust

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) January 15, 2021