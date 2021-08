కోల్‌క‌తా: బెంగాలీ న‌టి, తృణ‌మూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ నుస్రత్‌ జ‌హాన్ గురువారం పండంటి మ‌గ‌బిడ్డకు జ‌న‍్మనిచ్చారు. ప్రసవం కోసం బుధవారం రాత్రి కోల్‌క‌తా పార్క్ స్ట్రీట్‌లోని భగీరథి నియోతియా ఆమె చేరారు. సిజేరియన్‌ ద్వారా కాన్పు అయిందనీ, తల్లీ బిడ్డ ఇద్దరూ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని బెంగాలీ న‌టుడు, నుస్రత్‌ స్నేహితుడు య‌ష్ దాస్‌గుప్తా ప్రకటించారు. దీంతో నుస్రత్‌కు సోషల్‌ మీడియాలో శుభాకాంక్షల వెల్లువ కురుస్తోంది. అభిమానులు, రాజకీయ మిత్రులు ఆమెకు అభినందనలు అందజేస్తున్నారు.

