ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో విడుదల కాబోయే పెద్ద సినిమాల్లో సెన్సిబుల్‌ డైరెక్టర్‌ శేఖర్‌ కమ్ముల ‘లవ్‌స్టోరీ’ ఒకటి. నాగచైతన్య, సాయిపల్లవి హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్రం ఇప్పటికే విడుదల కావాల్సి ఉండగా కరోనా కారణంగా వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఈ సినిమాను ఓటీటీలో కాకుండా థియేటర్లోనే విడుదల చేయాలని చిత్ర బృందం గట్టిగా నిర్ణయించుకుని ఇంతకాలం వెయిట్‌ చేశారు. ఇక పూర్తి స్థాయిలో థియేటర్లు తెరుచుకోవడంతో వినాయక చవితి సందర్భంగా సెప్టెంబర్‌ 10న ఈ మూవీని విడుదల చేయబోతున్నట్లు ఇటీవల ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు. తీరా ఆ తేదీ రానే వచ్చింది. కానీ లవ్‌స్టోరీ మాత్రం థియేటర్‌లోకి రాలేదు. దీంతో ప్రేక్షకులకు నిరాశే ఎదురైంది.

ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి ‘లవ్‌స్టోరీ’ మూవీని వాయిదా వేసినట్లు తాజాగా మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ట్విటర్‌లో రిలీజ్‌ డేట్‌తో కూడిన పోస్టర్‌ను షేర్‌ చేస్తూ.. ‘కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మూవీని వాయిదా వేయాల్సి వచ్చింది. ఎప్పుడెప్పుడూ లవ్‌స్టోరీ మీకు అందించాలా అని మేము కూడా ఆసక్తిగా ఉన్నాం. ఈ మేరకు సెప్టెంబర్‌ 24 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మూవీని విడుదల చేయబోతున్నాం’ అంటూ మేకర్స్‌ స్పష్టం చేశారు. కాగా కె. నారాయణదాస్‌ నారంగ్, పి. రామ్మోహన్‌ రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో సీనియర్ హీరోయిన్ దేవయాని కీలక పాత్ర పోషించగా.. రావు రమేశ్ .. పోసాని కృష్ణ మురళి ముఖ్యమైన ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

#LoveStory from 24th September, 2021 in theatres near you.

Good Luck @chay_akkineni 👍#NagaChaitanya pic.twitter.com/rCH90xMavQ

— Subba Raju (@SubbarajuSiva) September 10, 2021