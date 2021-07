దళపతి విజయ్‌కు మద్రాస్‌ హైకోర్టు షాకిచ్చింది. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న రోల్స్‌ రాయిస్‌ ఘోస్ట్‌ లగ్జరీ కారుకు పన్ను కట్టాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు అతడు పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ వేసిన పిటిషన్‌ను కోర్టు తాజాగా కొట్టివేసింది. ఈ సందర్భంగా పన్ను ఎగ్గొట్టాలనుకోవడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని న్యాయస్థానం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. పౌరులు చట్టబద్ధంగా నడుచుకునేలా ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన సినీతారలే ఇలా పన్ను కట్టేందుకు వెనకాడటమేంటని ప్రశ్నించింది.

'హీరోలను సినిమాల్లో సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నట్లు, అవినీతి మీద యుద్ధం ప్రకటించినట్లు చూపిస్తారు. కానీ నిజజీవితంలో నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా పన్ను ఎగ్గొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు. నిజాయితీగా, సరైన సమయానికి పన్ను కట్టేవాడే అసలైన హీరో' అని కోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. పన్ను చెల్లించడానికి విజయ్‌కు రెండు వారాల గడువిచ్చింది. దీంతోపాటు పన్ను కట్టకుండా ఉన్నందుకు హీరోకు లక్ష రూపాయల ఫైన్‌ విధించింది. ఈ రుసుమును తమిళనాడు సీఎం కోవిడ్‌ రిలీఫ్‌ ఫండ్‌కు వినియోగించాలని ప్రభుత్వానికి సూచించింది.

This is Vijay's RollsRoyce Ghost that is making headlines today. Purchased in 2013 for over 8 cr, attracting entry tax of approx 1.6 cr, which the actor had challenged. He was chastised strongly by Madras HC for attempted tax evasion & asked to pay 1 lakh to TN CM covid fund. pic.twitter.com/hl3s0zUw9I

