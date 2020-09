నిరూపిస్తే ట్విటర్‌ నుంచి వైదొలుగుతా: కంగనా

ముంబై: తాను అందరితో గొడవలు పెట్టుకుంటానని, ముందు తానే కయ్యానికి కాలు దువ్వుతానని అందరూ అంటుంటారని, కానీ అది నిజం కాదని బాలీవుడ్‌ ఫైర్‌ బ్రాండ్‌ కంగనా రనౌత్‌ అంది. ఒకవేళ అది నిజమని నిరూపిస్తే తాను ట్విట్టర్‌ నుంచి వైదొలుగుతానని ప్రకటించింది. సుశాంత్‌ ఆత్మహత్య తరువాత నుంచి బాలీవుడ్‌ నెపోటిజం మీద కంగనా యుద్ధం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై గత కొన్ని నెలల నుంచి ఆమె వార్తల్లో ఎక్కువగా నిలుస్తుంది.

I may come across as a very ladaku person but it’s not true, I have a record of never starting a fight, I will quit twitter if anyone can prove otherwise, I never start a fight but I finish every fight. Lord Krishna said when someone aks you to fight you mustn’t deny them 🙂

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 17, 2020