‘అమ్మనాన్న వదిలేశారు’.. ఆ మాట అస్సలు అనలేదన్న హీరోయిన్‌!

Sep 23 2025 5:16 PM | Updated on Sep 23 2025 5:28 PM

Kalyani Priyadarshan Trashes Post Claiming Her Parents Sent Her To An Orphanage

సినిమా తారలపై రకరకాల రూమర్స్‌ వస్తుంటాయి. వాళ్ల సినిమాలతో పాటు పర్సనల్‌ విషయాలపై కూడా నెట్టింట గాసిప్స్‌ చక్కర్లు కొడుతుంటాయి. అయితే చాలా మంది నటీనటులు వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోరు. అవసరం అయితే తప్ప స్పందించరు. అయితే ఆ అబద్దం నిజమని నమ్మినట్లుగా తెలిస్తే మాత్రం వెంటనే ఖండిస్తారు.  తాజాగా నటి కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌(Kalyani Priyadarshan ) అదే పని చేశారు. తనపై మీడియాలో వచ్చిన ఓ పుకారుని తీవ్రంగా ఖండించారు.

తనను, తన సోదరుడిని తల్లిదండ్రులు వియత్నాంలోని అనాథశ్రమంలో వారం రోజుల పాటు వదిలి వెళ్లారని.. జీవితం అంటే ఏంటో తెలియాలనే ఉద్దేశ్వంతో అలా చేశారని కల్యాణి చెప్పినట్లుగా ఓ సినీ వెబ్‌సైట్‌ వార్తలను రాసుకొచ్చింది. ఈ విషయం కళ్యాణి దృష్టికి వెళ్లడంతో..ఆమె తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇలాంటి మాటలను నేనెప్పుడు అనలేదని..దయచేసి ఇకపై అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.  

కాగా, ప్రముఖ దర్శకుడు  ప్రియదర్శన్‌ కూతురే ఈ కల్యాణి.‘హలో’ మూవీతో టాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.  ఆ తర్వాత ‘చిత్రలహరి’తో మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇటీవల ఆమె నటించిన ‘కొత్త లోక’ చిత్రం బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. ఆగస్ట్‌ 28న విడుదలైన ఈ చిత్రం ఇప్పటి వరకు రూ. 270పైగా వసూళ్లను సాధించింది.. మలయాళంలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రగా నిలిచింది. 

