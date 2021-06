కొరటాల శివ.. డైరెక్టర్‌గా తొలి చిత్రం మిర్చితో సూపర్‌ సక్సెస్‌ అందుకున్నాడు. తొలుత భద్ర, సింహా, మున్నా సహా పలు సినిమాలకు రచయితగా పనిచేసిన కొరటాల ఆ తర్వాత దర్శకుడిగా మారి విభిన్న చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఓ సందేశంతో పాటు ఆలోచనాత్మక చిత్రాలు తీయడంతో కొరటాలకు ప్రత్యేక స్టైల్‌ ఉంది. మంగళవారం కొరటాల బర్త్‌డే సందర్భంగా పలువురు సినీ ప్రముఖులు, నెటిజన్ల నుంచి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే కొరటాలకు విషెస్‌ తెలియజేస్తే ఎన్టీఆర్‌ చేసిన ట్వీట్‌ ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

'స్నేహానికి విలువ ఇచ్చే వ్యక్తిత్వం అరుదు. అటువంటి అరుదైన స్నేహితుడు, సన్నిహితుడు అయిన కొరటాల శివ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు' అంటూ ఎంతో ఎన్టీఆర్‌ విషెస్‌ అందించారు. ఇక ఎన్టీఆర్‌- కొరటాల కాంబినేషన్‌లో జనతా గ్యారేజ్‌ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరోసారి ఈ కాంబినేషన్‌ రిపీట్‌ కానుంది. ప్రస్తుతం రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్‌ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీ పూర్తవగానే కొరటాలతో తారక్‌ సినిమా చేయనున్నారు.

స్నేహానికి విలువ ఇచ్చే వ్యక్తిత్వం అరుదు. అటువంటి అరుదైన స్నేహితుడు, సన్నిహితుడు అయిన కొరటాల శివ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. Wishing my dear friend and well wisher, @sivakoratala garu a very Happy Birthday — Jr NTR (@tarak9999) June 15, 2021

Happy Birthday @SivaKoratala garu.Thank you for always being there whenever we needed you. Wishing you good health, happiness and peace sir. pic.twitter.com/jiJiEuiKdt — Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) June 15, 2021

Happy birthday @sivakoratala garu, Have a great year ahead with lots of success and happiness. Wishing you the best for #Acharya. 🤗#HBDSivaKoratala pic.twitter.com/TsVMBGNmuo — Bobby (@dirbobby) June 15, 2021

