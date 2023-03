జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, కొరటాల శివ కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఎన్టీఆర్‌ 30 అనే వర్కింగ్‌లో టైటిల్‌తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఇటీవలె పట్టాలెక్కింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా NTR30కి సంబంధించి ఓ ఆసక్తికర అప్‌డేట్‌ను వదిలారు మేకర్స్‌. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు హాలీవుడ్‌ స్టంట్‌ కొరియోగ్రాఫర్‌ కెన్నీ బెట్స్‌ వర్క్స్‌ చేస్తున్న విషయ తెలిసిందే.

తాజాగా ఈ సినిమాకు మరో హాలీవుడ్‌ సాంకేతిక నిపుణుడు బ్రాడ్‌ మిన్నిచ్‌ వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ సూపర్‌ వైజర్‌గా వర్క్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది చిత్రబృందం. హాలీవుడ్‌ చిత్రాలు ‘300’, ‘ఆక్వామేన్‌’, ‘ది బ్యాట్‌మేన్‌’ వంటి వాటికి వర్క్‌ చేశారు బ్రాడ్‌ మిన్నిచ్‌. కాగా ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్‌గా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. కల్యాణ్‌రామ్, కె. హరికృష్ణ, మిక్కిలినేని సుధాకర్‌ ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

#BradMinnich will be the VFX supervisor for crucial sequences in #NTR30 💥💥

Get ready for a stunning visual treat on the Big Screens 🤩#NTR30Begins@tarak9999 #JanhviKapoor #KoratalaSiva @NANDAMURIKALYAN @anirudhofficial @YuvasudhaArts pic.twitter.com/LUdpwNuNFe

— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) March 28, 2023