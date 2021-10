విక్టరీ వెంకటేష్, మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్, అనిల్ రావిపూడి, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన `ఎఫ్ 2` చిత్రం ఎంతటి ఘన విజయాన్ని సాధించిందో అందరికీ తెలిసిందే. 2019 సంక్రాంతికి విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కాసుల వర్షాన్ని కురిపించింది. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌తో `ఎఫ్ 3` సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు అనిల్‌ రావిపూడి.

ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్లు గతంలో ప్రకటించగా... తాజాగా సంక్రాంతి బరిలో నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు తెలిపింది చిత్రబృందం. ఆదివారం ఎఫ్‌3 మూవీ విడుదల తేదీని ప్రకటించింది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 25వ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందని ప్రకటిస్తూ.. 'బొమ్మ ఎప్పుడు పడితే.. అప్పుడే మనకు నవ్వుల పండగ' అంటూ కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. త‌మ‌న్నా, మెహ‌రీన్, సునీల్ ,రాజేంద్ర ప్ర‌సాద్ కీలక పాత్ర‌లు పోషిస్తున్న ఈ చిత్రానికి దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

బొమ్మ ఎప్పుడు పడితే..అప్పుడే మనకు నవ్వుల పండగ🎉

Lets Celebrate the Most Awaited Fun Franchise #F3Movie in cinemas from Feb 25th,2022.

Triple Fun Guaranteed😁#F3FromFeb25@VenkyMama @IAmVarunTej @AnilRavipudi @tamannaahspeaks @Mehreenpirzada @ThisIsDSP @SVC_official @Mee_Sunil pic.twitter.com/3Fnq7FiyK9

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) October 24, 2021