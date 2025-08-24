 షూటింగ్‌లో తీవ్ర విషాదం.. అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌ కన్నుమూత | Emily in Paris assistant director dies at 47 while filming in Italy | Sakshi
Aug 24 2025 9:56 AM | Updated on Aug 24 2025 10:17 AM

Emily in Paris assistant director dies at 47 while filming in Italy

హార్ట్ ఎటాక్ పేరు వింటే చాలు అందరి గుండెల్లో గుబులే. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కనిపిస్తోంది. సమస్య మనదేశంలోనే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ అందరినీ వేధిస్తోంది. కారణం ప్రస్తుత జనరేషన్ జీవనశైలి మార్పులే కారణం కావొచ్చు. తాజాగా హాలీవుడ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డియోగో బోరెల్లా షూటింగ్ స్పాట్లోనే కన్నుమూశారు.

ప్రముఖ ఓటీటీ నెట్ఫ్లిక్స్రూపొందిస్తున్న ఎమిలీ ఇన్ పారిస్ వెబ్ సిరీస్ఐదో సీజన్కు డియోగో బోరెల్లా అసిస్టెంట్డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సిరీస్షూటింగ్ఇటలీలోని వెనిస్నగరంలో జరుగుతోంది. ఘటన ఆగస్టు 21 గురువారం సాయంత్రం జరిగింది. సాయంత్రం 7 గంటల ప్రాంతంలో అతను కుప్పకూలిపోవడంతో సెట్‌లోని వైద్య సిబ్బంది బతికించడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. అసిస్టెంట్డైరెక్టర్మృతితో షూటింగ్ను నిలిపేశారు. కాగా.. 'ఎమిలీ ఇన్ పారిస్' సీజన్ -5 డిసెంబర్ 18న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది.

