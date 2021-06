ప్రముఖ తమిళ దర్శకుడు కన్నుమూత

సాక్షి, చెన్నై: ప్రముఖ తమిళ దర్శకుడు జీఎన్‌ రంగరాజన్‌(90) కన్నుమూశాడు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన నేడు(జూన్‌ 3) ఉదయం 8.45 గంటలకు తుది శ్వాస విడిచాడు. నేడు సాయంత్రం చెన్నైలో ఆయన అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. దర్శకుడి మృతి పట్ల తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. కాగా రంగరాజన్‌ ప్రముఖ నటుడు కమల్‌ హాసన్‌ హీరోగా 'మీందమ్‌ కోకిల', 'మహారసన్‌' వంటి పలు చిత్రాలు తెరకెక్కించాడు.

My Father, my mentor , my love ... passed away today morning around 8.45 am. Need all your prayers to keep my family in strength 🙏 pic.twitter.com/tpTfvjG474

