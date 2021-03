►రెడ్ ఫ్లేమింగ్ సారీలో అదిరిపోయిన రష్మీ.. ఓర చూపుతో యూత్‌కు నిద్రలేకుండా చేస్తుంది

► చీరలో వయ్యారాలు ఒలకబోస్తున్న కాజల్‌

►శక్తి మనకు ఏమి ఇవ్వదు.. మనమే తీసుకోవాలంటున్న లక్ష్మిరాయ్‌

►ఎడారిలో చక్కర్లు కొడుతున్నమెహ్రీన్‌

►గొల్డెన్‌ అవర్‌ పిక్‌ అంటూ తన ఫోటోని ఇన్‌స్ట్రాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన హెబ్బా పటేల్‌

Thank you @AlwaysRamCharan for hosting a great party ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/jJf03cRMp0

— Sharwanand (@ImSharwanand) March 6, 2021