ముంబైకి చెందిన పాయల్‌ కపాడియా.. ఈ పేరు అంతర్జాతీయ సినీ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు మారుమోగుతోంది. 74వ కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో ‘ఎ నైట్‌ ఆఫ్‌ నోయింగ్‌ నథింగ్‌’కిగానూ బెస్ట్‌ డాక్యుమెంటరీ అవార్డు అందుకుంది ఈమె. తద్వారా ఓ‘యిల్‌ డె‘ఓర్‌(గోల్డెన్‌ ఐ) గెల్చుకున్న మూడో మహిళగా.. భారత్‌ తరపు నుంచి ఈ ఘనత అందుకున్న తొలి ఫిమేల్‌ ఫిల్మ్‌మేకర్‌ చరిత్ర సృష్టించింది.

మొత్తం 28 డాక్యుమెంటరీలు ఈ ప్రతిష్టాత్మక కేటగిరీ కోసం పోటీపడగా.. ముంబైకి చెందిన పాయల్‌ కపాడియాను ప్రైజ్‌ వరిచింది. వెల్‌వెట్‌ అండర్‌గ్రౌండ్‌, ఆండ్రియా ఆర్నాల్డ్స్‌ కౌ, త్రో ది లుకింగ్‌ గ్లాస్‌ లాంటి టఫ్‌ డాక్యుమెంటరీలతో కపాడియా తీసిన ‘ఎ నైట్‌ ఆఫ్‌ నోయింగ్‌ నథింగ్‌’ పోటీపడి నెగ్గింది. ఢిల్లీ డైరెక్టర్‌ రాహుల్‌ జైన్‌ తీసిన ‘ఇన్విజిబుల్‌ డెమన్స్‌’ కూడా ఈ కేటగిరీలో పోటీ పడింది.

The Oeil d’Or, the award for best documentary presented at the Cannes Film Festival all sections combined, goes to A NIGHT OF KNOWING NOTHING by Payal Kapadia, a film selected at the Directors’ Fortnight. Our warmest congratulations to Payal Kapadia and the entire film crew! 🎉 pic.twitter.com/s0e5ZwyUze

