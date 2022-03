ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాను అద్భుతంగా తెరకెక్కించడం కోసం వందలకోట్లు ఖర్చుపెట్టింది చిత్రయూనిట్‌. అంతేనా, దీని ప్రమోషన్లకు సైతం కోట్లు గుమ్మరిస్తున్నారు మేకర్స్‌. ఇటీవలే కర్ణాటకలోని చిక్‌బళ్లాపూర్‌లో ఘనంగా ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ కూడా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బసవరాజు బొమ్మై ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ దేశం గర్వించదగ్గ సినిమా అంటూ పొగడ్తల వర్షం కురిపించాడు. కానీ తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో కన్నడిగుల నుంచి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. అందుకు ప్రధాన కారణం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ కన్నడ భాషలో రిలీజ్‌ కాకపోవడమే!

అంత పెద్ద ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ కర్ణాటకలో జరిపారు కానీ కన్నడ భాషలోకి సినిమాను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం మరిచేపోయారు. అసలే కన్నడిగులు భాష కోసం ప్రాణమిస్తారు. అందులోనూ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ తెలుగుతోపాటు తమిళం, హిందీ భాషల్లోనూ అందుబాటులో ఉండంతో మరి కన్నడ వర్షన్‌ మాటేమిటి? అంటూ మండిపడుతున్నారు ఆ ప్రాంతీయవాసులు. ఒకరకంగా ఇది కన్నడ భాషను అవమానించడమేనని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కన్నడ భాషలో అందుబాటులోకి తెస్తే తప్ప ఈ సినిమాను చూసేదే లేదంటూ శపథం పూనుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బాయ్‌కాట్‌ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఇన్‌ కర్ణాటక(#BoycottRRRinKarnataka) హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

#BoycottRRRinKarnataka @ssrajamouli this is great insult for kannadigas, this is the time to BAN RRR movies in Karnataka, we will welcome only if it is in Kannada, pic.twitter.com/onUvtHzGX5 — Manjunatha.B (@ManjunathaBee) March 22, 2022

#BoycottRRRinKarnataka#WewantRRRinKannada Karnataka people 1. They want to see #RRRMovie in Kannada. 2. They are requesting to release Kannada version. 3. Kannada people love @RRRMovie

And want to see in Kannada. 4. Nothing against Rajmouli or any actor here. — KGF Chapter 2 (@KGFCh2onApr14) March 23, 2022

#BoycottRRRinKarnataka No respect for karnatak, No respect for our hero @NimmaShivanna pic.twitter.com/5xz7ainADW — Niranjan Swmy HM (@sswmy_NHM) March 23, 2022

#BoycottRRRinKarnataka As telugu person even I want the RRR team to release kannada version It might not be the mistake of ssrajamouli sir but it might the team — Sumukhchoudary 🇮🇳 (@sumukhchoudary) March 23, 2022

Promise broken 💔 #BoycottRRRinKarnataka

Reason: Not allotting a single show for kannada in karnataka. pic.twitter.com/4cGUPb5JU0 — hemanth gowda (@hemanthgowda008) March 23, 2022

