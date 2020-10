బిగ్‌బాస్ నాల్గ‌వ సీజ‌న్‌లో కొంద‌రికి ఫేవ‌రెటిజం చూపిస్తూ మిగ‌తావారిపై ప‌క్ష‌పాతం చూపిస్తున్నార‌న్న అనుమానాలు బ‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. దీంతో ఈ సీజ‌న్ గ‌తి త‌ప్పుతోంద‌న్న సంకేతాలు వెలువ‌డుతున్నాయి. ఇంత‌కీ కొత్త‌గా ఈ డౌట్లు రావ‌డానికి ప్ర‌ధాన కార‌ణం నిన్న‌టి ఎపిసోడే. బిగ్‌బాస్ ఇంటి స‌భ్యులంద‌రికీ కొత్త బ‌ట్ట‌లు పంపించి ఫ్యాష‌న్ షో చేయ‌మ‌న్నాడు. అందులో భాగంగా అబ్బాయిలంద‌రూ ర్యాంప్ వాక్ బాగానే చేశారు. కానీ డ్యాన్సులు చేసుకుంటూ స్టేజీపై ఎక్కువ స‌మ‌యం గ‌డుపుతూ అతి చేశారు. అమ్మాయిలు కూడా చీర‌క‌ట్టులో ర్యాంప్ వాక్ చేస్తూ హొయ‌లు పోయారు. చిలిపిత‌నం, హాట్‌నెస్‌, అందం, ఇలా ఒక్కొక్క‌రు ఒక్కోదాన్ని హైలెట్ చేస్తూ వాక్ చేశారు. (చ‌ద‌వండి: ‌అఖిల్‌, మోనాల్‌ను గంగ‌వ్వ విడ‌దీస్తోందా?)



ఆర్థిక ఇబ్బందుల వ‌ల్లే ఇలా చేశారా?

గంగ‌వ్వ కూడా ర్యాంప్ వాక్ ప్ర‌య‌త్నించింది. వ‌య‌సులో త‌న‌కంటే చిన్న‌వారితో పోటీ ప‌డి మ‌రీ స్టేజీపై న‌డిచింది. కానీ అద్భుత‌హ అనే రేంజ్‌లో మాత్రం కాదు. అయినా స‌రే.. అబ్బాయిలంద‌రూ మిగ‌తా అమ్మాయిలంద‌రినీ కాద‌ని గంగ‌వ్వ‌ను ఈ ఫ్యాష‌న్ షోలో విజేత‌గా ప్ర‌క‌టించారు. ఇది చాలామందికి మింగుడు ప‌డటం లేదు. ఇదెక్క‌డి న్యాయం, అన‌వ‌స‌రంగా సింప‌తితో ప్ర‌తీదానిలో ఆమెనే గెలిపిస్తున్నార‌ని మండిప‌డుతున్నారు. ఇక అమ్మాయిలు కూడా కాలు బెణికి అవ‌స్థ ప‌డ్డ అవినాష్‌ను విజేత‌గా ప్ర‌క‌టించారు. దీన్ని కూడా కొంద‌రు మేల్ కంటెస్టెంట్స్ ఫ్యాన్స్ జీర్ణించుకోలేక‌పోతున్నారు. అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందుల వ‌ల్లే వీరిని విజేత‌లుగా ప్ర‌క‌టించి ల‌క్ష రూపాయ‌ల‌ బ‌హుమ‌తి అందించారేమోన‌ని స‌ర్ది చెప్పుకుంటున్నారు.

టాస్కులోనూ పాల్గొన‌ని గంగ‌వ్వ‌

కానీ గంగ‌వ్వ‌ను విన్న‌ర్‌గా ప్ర‌క‌టించ‌డంపై చాలామంది గుసగుస‌లు పెడుతున్నారు. కాయిన్ల టాస్కులోనూ ఆడ‌కుండా ఓ ప‌క్క‌న కూర్చుంద‌ని, ఫ్యాష‌న్ షోలో కూడా పెద్ద‌గా ఆక‌ట్టుకోలేద‌ని విమ‌ర్శిస్తున్నారు. ఇలా ఏమీ చేయ‌ని కంటెస్టెంటుకు అన్నీ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఆఖ‌రికి క‌ప్పు కూడా ఇచ్చి పంపించేయండి అని గ‌ర‌మ‌వుతున్నారు. నిజానికి త‌న మాట‌ల‌తో, ముచ్చ‌ట్ల‌తో గంగ‌వ్వ అంద‌రినీ అల‌రిస్తుంది. కానీ టాస్కుల విష‌యానికి వ‌చ్చేస‌రికి మాత్రం కొన్నిసార్లు బిగ్‌బాస్ ఆదేశాల‌ను కూడా బేఖాత‌రు చేస్తూ శిలా విగ్ర‌హంలా కూర్చుండిపోతోంది. అయినా స‌రే ప్ర‌తిదానికి గంగ‌వ్వే బెస్ట్ అని భ‌జ‌న చేయడం చూడ‌లేక‌పోతున్నామ‌ని నెటిజ‌న్లు వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. సోష‌ల్ మీడియాలో గంగ‌వ్వ గురించి, ఆమెను విజేత‌గా ప్ర‌క‌టించిన హౌస్‌మేట్స్ గురించి నెటిజ‌న్లు ఏమంటున్నారో చూసేయండి (చ‌ద‌వండి: బిగ్‌బాస్‌: లక్ష రూపాయలు పట్టేసిన గంగవ్వ)

@iamnagarjuna garu must ask: How many of you came to become winner? Hope many of you came to make #Gangavva Winner! Gelipinchadiniki vachara Lena Gelavadaniki vachara??? @StarMaa #BiggBossTelugu4 pic.twitter.com/GyG9A4d7Hm

In My opinion, best performers in ramp walk

1.#Noel / #Akhil in male

2. #harika / #sujatha in female

I can undeestand #gangavva nd #avinash are havin finance issues. So every1 chosen them.

If thats nt the reason then selection is worsthttps://t.co/WwEtSz72K2#BiggBossTelugu4

— Vamsi Krishna (@vamsidasarik) October 2, 2020