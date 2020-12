ఆ ఫోన్లు కొనకండి అంటున్న నాగార్జున

దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సంపాదించుకొని ఇప్పటికి అగ్ర హీరోలలో ఒకరిగా కొనసాగుతున్నారు అక్కినేని నాగార్జున. ఆరు పదుల వయస్సులోనూ కుర్రాళ్లకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా కష్టపడుతూ హ్యాండ్సమ్‌ లుక్స్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. తాజాగా నాగార్జున ఆపిల్‌పై తన ఆగ్రహాన్ని ట్వీట్ చేశారు. భారత్‌లోని ఆపిల్ సంస్థ, దాని యాప్ స్టోర్ ని ట్యాగ్ చేస్తూ.. ‘మీరు ఆపిల్ ఉత్పత్తులను, ఐఫోన్ లను ఆపిల్ స్టోర్ ఇండియా నుండి కొనుగోలు చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.. వారి సర్వీస్, విధానాలు ఏకపక్షంగా ఉండటంతో పాటు దారుణంగా ఉన్నాయని’ కోపంతో ఉన్న ఎమోజీని ట్విట్ ద్వారా తెలిపారు.(చదవండి: అందుకే మా నాన్నంటే అసూయ: మంచు విష్ణు)

BE CAREFUL When you buy Apple products from Apple store India… Their service and policies are one sided and terrible!! 😡@Apple @AppleSupport

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) December 9, 2020