బాలీవుడ్​ యాక్షన్​ హీరో అక్షయ్​ కుమార్​ ఎప్పుడూ సినిమాలతో ఫుల్​ బిజీగా ఉంటాడు. ఇటీవలే 'సూర్యవంశీ' సినిమాతో బ్లాక్​ బస్టర్ హిట్​ అందుకున్నాడు అక్కీ. అలాగే ఆనంద్​ ఎల్​ రాయ్​ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఆత్రంగి రే' సినిమా నేరుగా ఓటీటీలో విడుదలై మంచి టాక్​ తెచ్చుకుంది. తాజాగా అక్షయ్​ కుమార్​ నటిస్తున్న చిత్రం 'రామ​సేతు'. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ జనవరి 31తో పూర్తియింది. ఈ సందర్భంగా అక్షయ్​ కుమార్ పలు ఆసక్తికర విషయాలు సోషల్​ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నాడు.

'రామసేతు' సినిమా షూటింగ్​లో పాల్గొనడమంటే తనకు మరోసారి స్కూల్​కు వెళ్లిట్లు అనిపించిందని అక్కీ ట్వీట్​ చేశాడు. ఈ చిత్రీకరణలో ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నాని, ఎంతో కష్టపడి షూటింగ్​ పూర్తి చేశామన్నాడు. అప్పటి రామసేతును వానరుల సహయంతో కట్టారని, ఈ 'రామసేతు' సినిమాను తమ బృందంతో కలిసి నిర్మించామని పేర్కొన్నాడు. అభిషేక్ శర్మ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్, నుస్రత్​ భరూచ, సత్యదేవ్ నటిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది దీపావళి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఈ చిత్రం.



Here’s to the wrap of yet another amazing project #RamSetu. I learned so much during the making of this film, it was like going to school all over again 🙈. बड़ी मेहनत की है हम सबने, अब बस आप का प्यार चाहिए 🙏🏻 pic.twitter.com/v5ywciUu8F

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 31, 2022