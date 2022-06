నీటి అడుగున వింత వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మొక్కను గుర్తించారు. సుమారు 180 కిలోమీటర్ల పొడవు మేర విస్తరించి ఉన్న ఈ మొక్కను.. అత్యంత పురాతనమైందిగా కూడా భావిస్తున్నారు పరిశోధకులు.

పోసిడోనియా ఆస్ట్రేలిస్‌ రకం మొక్క అని తేల్చారు. ఈ మొక్క సుమారు 4,500 ఏళ్ల కిందటి నాటిదని పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఆస్ట్రేలియా పశ్చిమ భాగంలో షార్క్‌ తీరంలో నీటి అడుగున ఈ మొక్కను పరిశోధకులు గుర్తించారు. దాదాపు 180 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది ఈ మొక్క. ప్రపంచంలోనే ఈ సైజు మొక్క గుర్తించడం ఇదే తొలిసారి.

ఉపరితలమే 20 వేల రగ్బీ మైదానాలకు సమానంగా ఉంది. గ్లాస్గో నగరం కంటే పెద్దదిగా.. మాన్‌హట్టన్‌ ఐల్యాండ్‌కు మూడు రెట్లు సైజులో ఉంది అది. సముద్ర గర్భంలో పరిశోధనలు చేస్తుండగా.. అనుకోకుండానే ఈ మొక్క గురించి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒకటికి పదిసార్లు పరీక్షించాకే.. ఇదంతా ఒకే మొక్కగా నిర్ధారించారు పరిశోధకులు. పైగా ఈ మొక్క ఒక విత్తనం నుంచే ఇది విస్తరించిందని జన్యు పరిశోధన ద్వారా తేల్చారు.

ఈ మొక్క వయసు 4,500 ఏళ్లు ఉంటుందని, 180 కిలోమీటర్ల పొడవునా విస్తరించి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. పోసిడోనియా ఆస్ట్రేలిస్‌ రకం మొక్క అని తేల్చారు. రాయల్‌ సొసైటీ బీలో ఈ మేరకు ఈ మొక్కకు అధ్యయనం ప్రచురితమైంది.

Our researchers have discovered the world's largest plant in our very own Shark Bay. The seagrass is dated to be 4,500 years old, stretching across 180km😲🌱🌊 #UWA pic.twitter.com/EgQu8ETBSF

— UWA (@uwanews) June 1, 2022