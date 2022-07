బీజింగ్‌: ఇసుక తుపాను గురించి మనం టీవీల్లో విని ఉంటాం. ఆ తుపాను వస్తే మనుషులను, సమీప ప్రాంతంలోని వస్తువులన్నీ ఇసుకతో కప్పబడి పోతాయి. కానీ ప్రస్తుతం చైనాలో వచ్చిన ఇసుక తుపాను ఆకాశాన్నే కమ్మేసినట్లుగా వచ్చింది. చూసేందుకు ఒళ్లు గగ్గుర్పొడిచేలా భయానకంగా వచ్చింది. ఈ మేరకు వాయువ్య చైనాలోని , క్వింగ్హై ప్రావిన్స్‌ ప్రాంతంలో వచ్చిన భారీ ఇసుక తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది.

దీంతో ఆయా ప్రాంతంలో వెళ్తున్న వాహానాలు ఆ తుపానులో ఒక్కసారిగా చిక్కకుపోయాయి. దాదాపు 4 గంటల పాటు ఈ ఇసుక తుపాను కొనసాగినట్లు సమాచారం. ఈ ఇసుకు తుపాను సుమారు 200 మీటర్లు ఎత్తులో అత్యంత బలంగా వచ్చింది. సూర్యుడిని సైతం కమ్మేసినట్లుగా ఆకాశమంత విస్తరించింది. ఈ తుపాను కారణంగా ఆ ప్రాంతంలో రాక పోకలను కూడా నిలిపేశారు. అంతేకాదు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. అదీగాక ప్రపంచ దేశాల మాదిరిగా చైనా కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రతలను ఎదుర్కొంటొంది. ఈ మేరకు ఈ ఇసుక తుపానుకి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మాద్యమంలో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.



Dramatic video of a massive sandstorm ripping through China's Qinghai province has emerged on social media | WATCH #ITReel #China #Sandstorm #Qinghai #Twitter #nature pic.twitter.com/pv4NWgCW4g

— Rasmus (@notorius_vip) July 24, 2022