అంటననారివో: జెన్ జెడ్ ఆందోళనలతో అట్టుకుతున్న మడగాస్కర్లో సైనిక తిరుగుబాటు జరిగింది. అధ్యక్షుడు ఆండ్రీ రజొలినా పదవి నుంచి ఉద్వాసనకు గురయ్యారు. రజొలినాను అభిశంసిస్తూ పార్లమెంట్ తీర్మానం ఆమోదించింది. ఆ వెంటనే ఆయన గుర్తు తెలియని ప్రాంతానికి వెళ్లిపోయారు. తిరుగుబాటుకు నేతృత్వం వహించిన క్యాప్శాట్ సైనిక విభాగం నేత కల్నల్ మైకేల్ రండ్రియానిరినా మీడియా సమక్షంలో ఒక ప్రకటన చేశారు.
అధికారం తమ చేతుల్లోకి వచ్చిందన్నారు. మిలటరీ, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో ఏర్పాటయ్యే కౌన్సిల్ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తుందని ప్రకటించారు. త్వరలోనే ప్రధానిని కూడా నియమి స్తామన్నారు. అత్యున్నత న్యాయస్థానం అధికారాలను రద్దు చేశామన్నారు. రెండేళ్లలోగా దేశంలో రెఫరెండం జరిపిస్తాన్నారు. దీంతో, రాజధానిలో ప్రజలతోపాటు సైనికులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.