ఇంటర్నెట్‌ బ్రౌజర్‌ ఇంటర్నెట్‌ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ కథ ముగిసింది. దాదాపు ఇరవై ఏడేళ్ల తర్వాత ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ సేవల్ని ఆపేస్తోంది మైక్రోసాఫ్ట్‌ కంపెనీ. జూన్‌ 15న ఈ యాప్‌ సేవల్ని పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నట్లు సమాచారం.

►ఇంటర్నెట్‌ వాడకం వచ్చిన కొత్తలో బ్రౌజర్ల సంఖ్య తక్కువగా ఉండేది. ఆ టైంలో.. 1995 ఆగష్టులో విండోస్‌ 95 ప్యాకేజీ ద్వారా మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఇంటర్నెట్‌ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు.. దానిని ఫ్రీగా అందించింది.

► తాజాగా.. జూన్‌ 15వ తేదీ నుంచి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ పనిచేయకుండా పోతుంది అని ఒక ప్రకటన వెలువడింది.

► 2003లో ఇంటర్నెట్‌ బ్రౌజర్‌లలో 95 శాతం వాడకం ఇంటర్నెట్‌ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌దే. కానీ..

► ఆ తర్వాతి కాలంలో ఇతర బ్రౌజర్ల పోటీతత్వం నడుమ ఆ పొజిషన్‌ను కాపాడుకోలేకపోయింది ఇంటర్నెట్‌ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌.

► బ్రౌజర్‌ మార్కెట్‌లో స్మూత్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌, ఇంటర్నెట్‌ స్పీడ్‌ ఇలా రకరకాల కారణాలతో పోటీతత్వంలోనూ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ వెనుకబడిపోయింది. పైగా వేగంగా అప్‌డేట్‌ లేకుండా సాదాసీదా బ్రౌజర్‌గా మిగిలిపోయింది.

► వీటికి తోడు హ్యాకింగ్‌ ముప్పుతో ఈ బ్రౌజర్‌ను ఉపయోగించేవాళ్లు గణనీయంగా తగ్గిపోయారు. దీంతో.. డెస్క్‌టాప్‌, ల్యాప్‌ట్యాప్లలో జస్ట్‌ ఒక డీఫాల్ట్‌ బ్రౌజర్‌గా మిగిలిపోయింది ఇంటర్నెట్‌ ఎక్స్‌ఫ్లోరర్‌.

► 2016 నుంచి మైక్రోసాప్ట్‌ కొత్త బ్రౌజర్‌ ఫీచర్‌ను డెవలప్‌మెంట్‌ చేయడం ఆపేసింది. ఈ టెక్ దిగ్గజం ఇంటర్నెట్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌ను దశలవారీగా నిలిపివేయాలని నిర్ణయించుకోవడం అదే మొదటిసారి కూడా.

► ఎక్స్‌ఫ్లోరర్‌ స్థానే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్‌ కొత్త విండోస్ ఫీచర్ అప్ డేట్స్ తో అందుబాటులో ఉంటోంది. ఇది ఇంటర్నెట్‌ ఎక్స్‌ఫ్లోరర్‌ కంటే సురక్షితమైన బ్రౌజింగ్‌ అని మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఎడ్జ్‌ ప్రోగ్రామర్‌ మేనేజర్‌ సీన్‌ లిండర్‌సే చెప్తున్నారు.

► ఇంటర్నెట్‌ ఎక్స్‌ఫ్లోరర్‌ ‘నైంటీస్‌, 2000వ’ దశకంలో ఎంతో మంది ఇంటర్నెట్‌ యూజర్లతో అనుబంధం పెనవేసుకుపోయింది. అందుకే విషయం తెలియగానే.. చాలామంది ఎమోషనల్‌ అవుతున్నారు.

Internet Explorer is shutting down in three days. I haven't used IE in a decades but it was the browser I had used for the majority if my childhood.

Whether you loved or hated Internet Explorer, it'll be the end if an era 💛

