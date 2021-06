కరోనా రోగులకు సేవలందించనున్న "గ్రేస్‌ రోబో నర్స్"

మానవ స్పర్శ కోసం దీనంగా దేవలోకం వైపు చూస్తూ ఉన్న ప్రపంచానికి ‘గ్రేస్‌’ అనే ఒక హ్యూమనాయిడ్‌ నర్సు వెచ్చని టచ్‌ని ఇచ్చి, కోవిడ్‌ కలవరం నుంచి సాంత్వన కలిగించనుంది! బ్లూ డ్రెస్‌ ధరించి ఉండే ఈ కరుణామయి.. ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందుతున్న కోవిడ్‌ బాధితులకు దగ్గరగా వెళ్లి, చేతిలో చెయ్యి వేసి.. ‘ఎలా ఉన్నారు?’ అని అడుగుతుంది. ‘తప్పక నయం అవుతుంది’ అని చిరునవ్వు కళ్ల తో ధైర్యం చెబుతుంది. ఇంకా.. వేళకు మందులు గుర్తు చేస్తుంది. సున్నితంగా సూది మందు గుచ్చుతుంది. హాంగ్‌ కాంగ్‌ ల్యాబ్‌లోంచి త్వరలోనే బయటికి రానున్న ఈ దయాళువులో మానవులు సృష్టించిన దైవాంశ ఏదో ఉన్నట్లే ఉంది!

చైనాలోని వుహాన్‌ ల్యాబ్‌ నుంచి కరోనా వైరస్‌ వస్తే వచ్చి ఉండొచ్చు గాక.. కరోనా వైద్య సేవలు అందించడం కోసం హాంకాంగ్‌లోని హాన్సన్‌ ల్యాబ్‌ నుంచి గ్రేస్‌ అనే ఒక రోబో నర్సు రాబోతున్నారు! కేవలం సేవలే కాదు, కరోనా వార్డులోని రోగులతో ఆమె ‘సిస్టర్‌’లా సాంత్వన వచనాలు పలుకుతారు. ‘మీకేమీ కాదు. త్వరగా కోలుకుంటారు’ అని ధైర్యం చెబుతారు. అయితే ఇదంతా కూడా ఇంగ్లిష్‌లో. మరికొన్ని రోజుల తర్వాత ఒకటీ రెండు అంతర్జాతీయ భాషలలో కూడా. అయినా మనసును నెమ్మది పరిచే స్పర్శ అనే ‘అమ్మ భాష’ ఎవరికి అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. గ్రేస్‌ తాకి మాట్లాడతారు. హృదయాన్ని టచ్‌ చేస్తారు. గ్రేస్‌ ఒక హ్యూమనాయిడ్‌ రోబో. స్త్రీ రూపంలోని మర మనిషి.

