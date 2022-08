వైరల్‌: ఎవరైనా ఏ కుక్కనో, పిల్లినో సాదుకుంటారు. కొంచెం రిస్క్‌ అయినా సరే.. వన్య మృగాలను సైతం పెంచుకుంటారు కొందరు. కానీ, ఏ కండకు ఆ కండను పీక్కుతినే మొసలితో పరాచికాలు ఆడతారా?

తాజాగా ఇంటర్నెట్‌ను పదిహేను సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఓ వీడియో కుదిపేస్తోంది. ఏదో చంటిబిడ్డలా కాళ్ల సందులో మొసలిని ఉంచుకుని.. దాని నోటికి ఆడిస్తూ ఆహారం అందించాడు ఓ వ్యక్తి. పైగా దాని మూతి మీద తట్టి మరీ అభినందించడంతో ఆది నీళ్లలోకి తిరుగు టపా కట్టింది. ‘ఇదేం తరహా పెంపుడు జీవి బ్రో’ అంటూ ఫైజెన్‌ అనే ట్విటర్‌ యూజర్‌ పోస్ట్‌ చేశారు. నాలుగున్నర మిలియన్ల వ్యూస్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఆ వీడియోను మీరూ చూసేయండి.

What type of pet is that bro?pic.twitter.com/SjlJRYJsDA

