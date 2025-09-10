 60 మంది తలలు నరికిన ఐఎస్‌ | At least 60 people killed in a rebel attack in eastern Congo | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

60 మంది తలలు నరికిన ఐఎస్‌

Sep 10 2025 9:53 AM | Updated on Sep 10 2025 9:53 AM

At least 60 people killed in a rebel attack in eastern Congo

గోమా: కాంగోలో ఇస్లామిక్‌ స్టేట్‌(ఐఎస్‌)అనుబంధ ఉగ్ర సంస్థ జరిపిన దాడిలో 60 మంది ప్రజలు చనిపోయారు. సోమవారం రాత్రి నార్త్‌ కివు రాష్ట్రంలోని ఎన్‌టొయోలో శ్మశాన వాటిక వద్ద ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. అలైడ్‌ డెమోక్రాటిక్‌ ఫోర్స్‌(ఏడీఎఫ్‌) ఉగ్రమూకలు పొడవాటి కత్తులతో అక్కడికి చేరుకుని, జనాన్ని ఒక చోటకు చేరుకోవాలని హుకుం జారీ చేశారు. వారందరీ తలలను కత్తులతో నరికేశారు. కనీసం 60 మంది ఈ ఘటనలో చనిపోయినట్లు ప్రాథమిక సమాచారాన్ని బట్టి తెలుస్తోంది. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశాలున్నాయని ఆ ప్రాంత అధికారి ఒకరు తెలిపారు. కాంగో–ఉగాండా సరిహద్దుల్లోని ఈ ప్రాంతంలో ఏడీఎఫ్‌ దారుణాలకు తెగబడుతోంది. జూలైలో ఈ గ్రూపు ఇటురి ప్రావిన్స్‌లోని కొమండాలోని చర్చిపై జరిపిన దాడిలో 34 మంది, అంతకుముందు ఇరుములో జరిపిన దాడిలో 66 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.  

# Tag
Congo
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫిల్మ్‌ఫేర్ గ్లామర్ అవార్డ్ వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీస్ (ఫొటోలు)
photo 2

అ‍త్తారిల్లు, భర్తతో టూర్స్.. నటి అభినయ ఆగస్ట్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆసియా కప్‌-2025కి రె‘ఢీ’ అంటున్న కెప్టెన్లు.. హైలైట్‌గా సూర్య (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీలో కదం తొక్కిన రైతులు (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో భారత మహిళా క్రికెటర్‌ శ్రీ చరణి (ఫొటోలు)

Video

View all
Watch Live JC Prabhakar Reddy VS Kakarla Ranganath 1
Video_icon

జేసీ స్టిక్కర్ లేకపోతే ఎవ్వడైనా సరే నో ఎంట్రీ..!
Thopudurthi Prakash Reddy Fire On Chandrababu 2
Video_icon

సభకు రాకపోతే.. మహిళలకు బాబు బెదిరింపులు
Kethireddy Venkatarami Reddy Comments On Chandrababu Super Six 3
Video_icon

సూపర్ సిక్స్ సూపర్ హిట్ పై కేతిరెడ్డి సెటైర్లు
TDP Leader JC Prabhakar Reddy Follower Audio Leaked 4
Video_icon

Audio Leak: జేసి అనుచరుడి సంచలన ఆడియో
Man Palying With Snake Video Goes Viral 5
Video_icon

Viral Video: కాటేసిన పామును మెడలో వేసుకున్న వ్యక్తీ
Advertisement
 