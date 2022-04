ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలన్‌ మస్క్‌కు బీభత్సమైన ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అలాంటిది మస్క్‌ తాజాగా ఓ దిగజారుడు చర్యకు పాల్పడ్డాడు. టెక్‌ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్‌ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్‌గేట్స్‌ను అవమానపరిచేలా శనివారం ఓ దారుణమైన ఫొటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు.

ఐఫోన్‌లో ఆమధ్య ప్రెగ్నెంట్‌ మెన్‌(అఫీషియల్‌ ప్రకటన చేయకపోయినా అదే నిజం!) ఎమోజీని తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఒకవైపు బిల్‌గేట్స్‌, మరోవైపు ఆ ఎమోజీ ఫొటోను ఉంచి ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. ఒకవేళ మీరు త్వరగా బో**ను కోల్పోవాల్సి వస్తే.. అంటూ ఓ చిల్లర కామెంట్‌ను క్యాప్షన్‌గా ఉంచాడు.

దానికి అసభ్యమైన అర్థం వస్తుంది. అందుకే మస్క్‌ను అతని ఫాలోవర్స్‌ తిట్టిపోస్తున్నారు. ఇందులో పలువురు ప్రముఖులు సైతం ఉండడం విశేషం. ఏ మత్తులో ఈ కామెంట్‌ చేశాడో, దాని వెనకాల కారణం ఏంటో తెలియదుగానీ.. ఈ ట్వీట్‌ ట్విటర్‌లో పెనుదుమారాన్నే రేపుతోంది ఇప్పుడు!.

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi

— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022