నిన్నామొన్నటి వరకు ట్విటర్‌పై వరుసగా పంచులు వేస్తూ పోయిన ఎలన్‌మస్క్‌ ఇప్పుడు తన దృష్టి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ మీదకు మరల్చాడు. ఇటీవల నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ వరుసగా చందాదారులను కోల్పోతోంది. గతేడాది నుంచి ఈ ట్రెండ్‌ మొదలవగా ప్రస్తుత త్రైమాసికంలోనూ కొనసాగింది. దీంతో చందాదారులను ఎలా కాపాడుకోవాలనే అంశంపై నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ తర్జనభర్జనలు పడుతోంది.

మరోవైపు చందాదారులను భారీగా కోల్పోతుండటంతో షేర్‌ ధర కూడా భారీగా పడిపోతుంది. ఈ అంశాలపై ‍శ్లాష్‌డాట్‌ సంస్థ ఓ కథనం ప్రచురించి ట్వీట్‌ చేసింది. దీనిపై ఎలన్‌మస్క్‌ స్పందిస్తూ జ్ఞానం అనే వైరస్‌ సోకవడంతో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ చందాదారుల సంఖ్య పడిపోతుంది ( ది వోక్‌ మైండ్‌ వైరస్‌ ఈజ్‌ మేకింగ్‌ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ అన్‌వాచబుల్‌) పంచ్‌ విసిరారు. మస్క్‌ విసిరిన పంచ్‌కు నెటిజన్ల నుంచి భారీ స్పందన వస్తోంది.

Netflix Shares Crater 20% After Company Reports it Lost Subscribers For the First Time in More Than 10 Years https://t.co/rH2AklZJsl

— Slashdot (@slashdot) April 19, 2022