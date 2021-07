ప్రేమ, ద్వేషం, స్వార్థం, మోసం.. ఇవన్నీ భూమ్మీద తెలివైన ప్రాణిగా పేరున్న మనిషికి మాత్రమే సొంతం. కానీ, మూగ జీవాలు అలా కాదు. ఇంత తిండి పెడితే చచ్చేదాకా విశ్వాసం చూపెడుతుంటాయి. అలాంటిది ఓ ఫ్రెండ్లీ యానిమల్‌ను వదిలించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు ఒక మూర్ఖుడు. మరి జంతు ప్రేమికులు ఊరుకుంటారా?..

ఆస్టీన్‌: టెక్సాస్‌లోని ఎల్‌ పాసో సిటీకి చెందిన లూయిస్‌ అంటోనియో కాంపోస్‌(68) కుటుంబం కొన్నేళ్లుగా ఓ హస్కీని పెంచుకుంటున్నాడు. అయితే దానిని అనవసరంగా మేపుతున్నాననే ఉద్దేశానికి ఈమధ్య వచ్చాడతను. తన డ్రైవర్‌ సాయంతో దానిని దూరంగా తీసుకెళ్లాడు. ఆ పెంపుడు హస్కీ మెడకు ఉన్న బెల్ట్‌ను తొలగించగా.. వెంటనే కారులోకి వచ్చేయ్‌మని లూయిస్‌ తన డ్రైవర్‌కి సైగ చేశాడు. పాపం.. యజమాని అలా వదిలి వెళ్తుండడంతో ఆ మూగ జీవి భయపడిపోయింది. ఆ కారు వెంట చాలా దూరం పరుగులు తీసింది. అయితే అక్కడే ఉన్న ఓ అజ్ఞాత వ్యక్తి ఆ మొత్తాన్ని వీడియో తీశాడు. యానిమల్‌ షెల్టర్‌ వాళ్లకు సమాచారం అందించాడు. వాళ్లు వచ్చి ఆ శునకాన్ని రక్షించడం.. 24 గంటలు గడవక ముందే ఓ మంచి కుటుంబం దానిని దత్తత తీసుకోవడం జరిగిపోయాయి.

